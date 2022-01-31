Курган, 31 января, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В Куртамышском районе Курганской области по факту гибели мужчины в результате пожара проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба су сКР по региону.

61.mchs.gov.ru Пожар

Установлено, что вечером 29 января 2022 года в одном из частных домов, расположенных по ул. Кольцевая в городе Куртамыш произошло возгорание. После ликвидации огня обнаружено тело 59-летнего мужчины, проживавшего в сгоревшем доме.

Причиной пожаро могло стать неосторожное обращение с огнем, полагает следствие. Окончательные выводы будут сделаны после процессуальной проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону следователи начали доследственную проверку по факту гибели двух человек при пожаре 31 января.