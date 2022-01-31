Вашингтон, , 21:54 — REGNUM 31-летний бразильский фланговый нападающий Дуглас Коста, известный по выступлениям за донецкий «Шахтер», мюнхенскую «Баварию» и туринский «Ювентус», может продолжить карьеру в МЛС.

Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Оскар Дуарте и Дуглас Коста Андрей Пронин © ИА REGNUM

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Дуглас Коста близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси». Трансферная стоимость бразильского вингера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне Дуглас Коста, выступая за «Гремио», принял участие в 26-ти турах Серии А 2021, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Текущее соглашение бразильца с «Гремио» рассчитано до 30 июня 2022 года.