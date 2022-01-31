Берлин, , 21:44 — REGNUM В Германии задержаны двое мужчин, которые, по мнению правоохранителей, могут быть причастны к расстрелу двоих сотрудников полиции, сообщает 31 января Deutsche Welle.

Полиция Германии

Двоих подозреваемых, 38-летнего и 32-летнего мужчин, спецназ задержал вечером 31 января в федеральной земле Саар на западе Германии. Их поиск продолжался с раннего утра.

Один из задержанных имеет разрешение на владение оружием и торгует дичью.

Как сообщало ИА REGNUM, 29-летний полицейский и 24-летняя стажёрка из полицейской академии, были убиты ранним утром 31 января в земле Рейнланд-Пфальц возле границы с Францией. Они успели сообщить, что остановили машину с убитой дичью и что по ним стреляют.

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