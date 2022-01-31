Лондон, , 21:43 — REGNUM Санкции вводит Великобритания против России за её «дестабилизирующие действия». На эту тему 31 января высказалась в британском парламенте министр иностранных дел королевства Элизабет Трасс.

Элизабет Трасс The British Embassy in Washington D.C

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Предложив членам парламента законопроект об антироссийских санкциях, Трасс сказала, что «те, кто участвовал в дестабилизирующих действиях Кремля, дорого заплатят». Санкции предполагают заморозку активов тех, кто включён в чёрный список, и запрет на въезд их в Британию.

Она добавила, что закон о новых антироссийских санкциях британцы примут до 10 февраля.

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