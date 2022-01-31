Белград, 31 января, 2022, 23:23 — ИА Регнум. У Сербии есть основания для беспокойства по поводу ситуации на Украине. Такое мнение высказал 31 января бывший посол Сербии в Германии Огнен Прибичевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

По мнению дипломата, такой конфликт мог бы коснутся в первую очередь нейтралитета Сербии.

«У нас есть все причины для беспокойства. Если бы произошел конфликт, без сомнений возник бы вопрос, где во всем этом Сербия. Сложно было бы сохранить нейтральность», — заявил Прибичевич в эфире телеканала К1.

Дипломат отметил, что он не ожидает возникновения военного конфликта между Россией и Украиной, но его также нельзя полностью исключить, так как «все в мире стало иррациональным».

Напомним, что ранее президент Хорватии Зоран Миланович исключил участие хорватских военных в возможном конфликте на Украине.