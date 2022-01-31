Лилль, Франция, , 21:35 — REGNUM 18-летний воспитанник французского футбольного клуба «Лилль» Рокко Асконе, выступающий на позиции атакующего полузащитника, проведет вторую половину в аренде в датской «Норшелланне».

Ранее сообщалось, что центральный полузащитник «Лилля» Шека дал согласие на переход в московский ЦСКА. Футболист хочет воссоединиться с Юсуфом Языджи, который выступает за «армейцев» на правах аренды.

На данный момент трансферная стоимость 18-летнего Рокко Асконе, по оценкам портала transfermarkt, составляет 250 тысяч евро. Соглашение француза с «догами» рассчитано еще на три с половиной года до конца сезона 2024/25.