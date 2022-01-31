Красногорск, 31 января, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Причина, по которой военнослужащий-контрактник застрелил 31 января солдата срочной службы, объясняется, скорее всего, халатностью. Об этом заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Mate Marschalko Убийство

ЧП произошло в одной из воинских частей на территории Подмосковья.

«То, что у нас не только в армии, а вообще во многом главенствует принцип: «по правилам делать — это одно, а делать как надо — это совсем другое» — ни для кого не секрет. Скорее всего, и здесь имела место быть банальнейшая халатность в обращении с оружием, которая повторялась из раза в раз и, самое страшное, никем не порицалась. А то, что техника безопасности всегда написана кровью, никто не вспоминает, пока не случится какое-нибудь происшествие», — сказал Липовой.

По его словам, с подобными проявлениями в армии необходимо бороться. При этом только объяснять и говорить об этом недостаточно — этот процесс еще необходимо контролировать.

«Данный случай еще можно было бы списать на неопытность в обращении с оружием, если бы виновником был такой же срочник. Но небрежность была допущена воином-контрактником, который по умолчанию должен знать все правила как «Отче наш». Я считаю, что подобное отношение искореняется только постоянным контролем за соблюдением правил. Иначе такие случаи будут периодически повторяться», — сказал председатель президиума общества «Офицеры России».