Улан-Батор, 31 января 2022, 21:26 — REGNUM Уверенность в проведении предстоящих зимних Олимпийских игры в Пекине на самом высоком уровне выразил сотрудник НОК Монголии Баттогтохын Усухбаяр. Как сообщает 31 января Синьхуа, в интервью агентству монгольский спортивный чиновник поблагодарил китайский народ за проведение Олимпиады в период пандемии, подчеркнув, что человечество нуждается в этих Играх.
Спортсмены, как и лыжный спорт в целом, по его словам, в Монголии быстро прогрессируют, и правительство страны уделяет олимпийскому движению большое и неослабное внимание.