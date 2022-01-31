Улан-Батор, , 21:26 — REGNUM Уверенность в проведении предстоящих зимних Олимпийских игры в Пекине на самом высоком уровне выразил сотрудник НОК Монголии Баттогтохын Усухбаяр. Как сообщает 31 января Синьхуа, в интервью агентству монгольский спортивный чиновник поблагодарил китайский народ за проведение Олимпиады в период пандемии, подчеркнув, что человечество нуждается в этих Играх.

Олимпиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не сомневаюсь, что Китай успешно проведет зимнюю Олимпиаду, ибо он лучше всех знает, как бороться с пандемией и как соблюдать режим инфекционного контроля», — заявил Б. Усухбаяр, отметив, что его страну на Играх будут представлять два спортсмена-лыжника, прошедший серьезную подготовку под руководством швейцарского тренера.

Спортсмены, как и лыжный спорт в целом, по его словам, в Монголии быстро прогрессируют, и правительство страны уделяет олимпийскому движению большое и неослабное внимание.