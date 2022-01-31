Детройт, США, 31 января, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Американский рок-музыкант Элис Купер (Винсент Фурнье) сообщил, что работает над своими 29-м и 30-м студийными альбомами одновременно. Об этом 31 января рассказал портал NME.

YouTube Элис Купер на шоу «Вечерний Ургант»

В интервью ведущему Sirius XM Эдди Транку, как сообщает источник, Купер предоставил дополнительную информацию о своих текущих планах записи и о том, чего ожидать от предстоящих релизов. «Сейчас я работаю над двумя альбомами», — подтвердил он. «Один из них — полностью написан, и мы довольно скоро начнем запись. Другой — всего лишь на заметках, но он тоже пишется прямо сейчас».Купер также рассказал о звучании будущих альбомов, которым также занимается продюсер Боб Эзрин. «Это два совершенно разных вида альбомов, но это альбомы Элиса Купера! чистый рок-н-ролл», — сказал он.

Новости о новых альбомах Купера, один из которых, как ожидается, выйдет в этом году, появились чуть менее чем через год после выхода последнего студийного альбома Купера Detroit Stories, релиз которого состоялся в феврале 2021 года.