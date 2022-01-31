Пекин, , 21:23 — REGNUM В Китае сообщено о достижении нового уровня развития фотоэлектрических источников электроэнергии. Как сообщает 31 января Синьхуа, ссылаясь на официальные данные Государственного управления по делам энергетики КНР, в 2021 году суммарная установленная мощность фотоэлектрических установок, подключенных к сетям электричества, достигла 300 млн кВт.

Рост Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

К концу прошедшего года выяснилось, что этот показатель составляет 306 млн кВт, и это обеспечивает Китаю сохранение лидерства в мире по данному виду производства энергии седьмой год подряд. Если же говорить о непосредственных итогах 2021 года, то в его протяжении общий рост мощности фотоэлектрических установок составил 53 млн кВт, и это тоже самый высокий показатель в мире.