Юннань, , 21:17 — REGNUM С момента ввода в эксплуатацию, состоявшегося в декабре прошлого, 2021 года, Китайско-Лаосская железная дорога перевезла более 1 млн пассажиров и около 500 тыс. тонн различных грузов. Об этом 31 января сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные, обнародованные службой транспорта юго-западной провинции Юннань.

Железная дорога Jadrogc

По сведениям Куньминского управления Китайской государственной железнодорожной корпорации, грузы, которые перевозятся по железной дороге, связывающей два соседних государства, включают около 100 тыс. тонн трансграничных товаров. Протяженность дороги, соединяющей Куньмин, административный центр Юннани, со столицей Лаоса Вьентьяном, превышает 1 тыс. км. Ассортимент железнодорожных грузов достаточно широкий — от кормов и удобрений до средств связи и автомобильной продукции; в последнее время растет взаимный оборот товаров сельскохозяйственного производства, прежде всего продовольствия.