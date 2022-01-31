Салехард, , 21:16 — REGNUM На Ямале оленину ввели в больничное меню. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Олени на выпасе Юля Даркова © ИА REGNUM

«Микроэлементы, которые содержатся в оленине, помогают человеку быстрее восстановиться во время реабилитационного периода», — отметила главный врач Губкинской городской больницы Светлана Боровкова.

Мясо оленя, местная рыба, молоко и дикоросы уже используются при приготовлении блюд в 211 образовательных учреждениях. Оленину включили в рацион пациентов Яр-Салинской, Мужевской, Тазовской, Аксарковской больниц и других медучреждений.

Как ранее сообщало РЕ, бюджетные организации Ямало-Ненецкого автономного округа в 2021 году закупили порядка 139 тонн оленины местного производства.

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