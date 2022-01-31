Скопье, , 21:19 — REGNUM Правительство Северной Македонии на своем восьмом заседании приняло программу экономических реформ 2022−2024. Основной целью реформ было названо ускорение экономического роста и повышение конкурентоспособности экономики.

Здание правительства Северной Македонии, Скопье Pudelek

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, реформы будут сосредоточены на повышении качества человеческого капитала, переходе к зеленой экономике и интеграции местных предприятий в мировые цепочки стоимости. Еще одним направлением реформы стала формализация экономики.

Акцент при этом будет поставлен на переходе к зеленой экономике, а именно на улучшении уровня переработки сырья и очистке загрязненных вод, а также повышении доли возобновляемой энергетики в энергетическом балансе страны.

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