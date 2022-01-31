Приштина, , 21:11 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 31 января провел встречу со специальными представителями Евросоюза и США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром и Мирославом Лайчаком.

Габриэль Эскобар State.gov

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Курти сообщил представителям запада о планах по проведению реформ в сфере защиты правопорядка и экономики.

Стороны обсудили диалог между Сербией и Косово, при этом представитель Косово выразил поддержку «принципиального и сбалансированного диалога, при котором выиграют представители обеих республик».

После встречи трое политиков выступили с совместной пресс-конференцией, в ходе которой Лайчак заявил, что США и Евросоюз выступают с единой позицией относительно будущего Западных Балкан. Эскобар же заявил, что «США всеми силами поддерживаю независимость и суверенитет Косово. Вы показали себя надежными партнерами и хорошим другом и мы благодарим вас за это».

Ранее в этот же день Курти и Эскобар провели встречу с главой Косово Вьосой Османи.

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