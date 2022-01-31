31 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента Хорватии о том, что европейские политики безответственно относятся к Украине и натравливают её на Россию.

Елизавета Коробова, , 21:43 — REGNUM Заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что политики из Европы безответственно относятся к Украине и натравливают её на Россию, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили комментарии 31 января в социальной сети Facebook.

Зеленский. ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Он объективно прав. Но «пианист» будет стоять на своём», — считает Olesya P.

Многие пользователи были восхищены тем, насколько точно хорватский президент описал взаимоотношения Европейского союза с руководством Украины. Граждане убеждены, что Украина уже восемь лет ведётся только лишь на обещания ЕС, не требуя при этом никаких для себя выгод.

Зоран Миланович Damir Sencar

«Золотые слова: «Продают туман»! Респект таким политикам!» — пишет Nastasia S.

Некоторые комментаторы отмечают, что Миланович словно прорывается сквозь антироссийскую пропаганду и доносит до общественности правду.

«Мнение этого адекватного европейского политика разительно выделяется на фоне той истерии, захлестнувшей практически всё западное медиапространство в последнее время», — заметил Николай Ш.

«Миланович — крайне неудобный политик для Брюсселя. Он действует вопреки указаниям из-за океана. Его смелое заявление достойно уважения. Молодец!» — написал Игорь Т.

Часть людей полагает, что такие выпады в сторону ЕС и Украины не останутся незамеченными и вскоре президенту Хорватии придётся держать удар со стороны оппонентов.

«То ли Милановичу пообещали защиту в случае подобных «резких» для Европы высказываний, либо он впал в отчаяние из-за того, что все соседи вокруг единомоментно посходили с ума. Вероятно, на будущих выборах ему будут ставить палки в колёса», — предполагает Алексей К.

Ряд пользователей указывает на то, что голос правды среди европейских стран — это, конечно же, хорошо, но на него одного российской стороне не опереться, а значит, следует пенять только на себя.

«Один в поле не воин. Если среди всех стран в Европе адекватность проявляют лишь Хорватия да Австрия, то с ними одними мы кашу не сварим. Кроме нас самих никто нам не поможет. Надо нашим политикам научиться договариваться как с врагами, так и с друзьями. Когда знаешь, кто твой враг, ты уже наполовину защищен, ведь ты знаешь, что он хочет. Наши власти знали, что Запад нам не друг? Знали, но старательно закрывали глаза. Надеялись, что их впустят в европейскую семью. Оказалось, что не всё так просто, да и вообще русским вход в Европу запрещён. Из-за этого и возник нынешний конфликт», — указывает Валя В.

Евросоюз и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что пройдёт время, но Европа всё-таки откажется от своей лживой политики и признает, что всё это время правда была на стороне России.

«Недалёк тот день, когда большинство европейцев поймут, что это всё грязные делишки американцев и некоторых европейских стран, в которых они увязли ещё с двухтысячных. Особенно американской нынешней власти эта война выгодна, так как благодаря этому Европа ослабнет, и не будет представлять конкуренцию США», — отмечает Viorel B.

Напомним, 30 января президент Хорватии Зоран Миланович заявил в эфире телеканала RTL о том, что политики из Европы безответственно относятся к Украине и натравливают её на Россию. Хорватский лидер добавил также, что европейские власти издеваются над Украиной, постоянно что-то ей обещают, а на деле «продают туман».