Грозный, , 20:53 — REGNUM В столице Чечни будет построено новое здания приюта для бродячих животных «Хатико». Такое решение принял мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров, посетивший столичные приюты для бездомных животных.

Бездомная собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Для содержания животных будут построены новые вольеры, подключены все необходимы коммуникации для обеспечения жизнедеятельности. Также в новом здании будет предусмотрен специальный кабинет для процедуры стерилизации», — говорится в сообщении на официальной странице мэрии Грозного в соцсети Instagram.

Вопрос о состоянии приютов для бездомных собак был задан в ходе телепрограммы «Особый разговор» 29 января. После эфира в приютах «Хатико» и «Надежда на жизнь» побывали чиновники мэрии Грозного и забрали на попечение 30 собак. Такая мера, как подчеркнул мэр, значительно разгрузит приюты, а собаки приобретут свой дом.