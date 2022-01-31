Текуч , , 20:51 — REGNUM Со склада мэрии города Текуч в уезде Галац на северо-востоке Румынии был похищен уникальный бюст выдающегося румынского правителя Штефана III Великого (Штефана чел Маре). Об этом 31 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Музейный грабитель Цитата из х/ф «Старики-разбойники». Реж. Эльдар Рязанов. 1971. СССР

Бронзовая скульптура высотой три метра и весом около 1500 килограммов пропала из хранилища муниципалитета в период с апреля 2020 по январь 2022 года. Как утверждают официальные источники, именно в этот период не было произведено ни одной инвентаризации складских помещений здания.

Бюст правителя был отлит в 2004 году. Долгое время для установки скульптурной композиции в городе не находилось места.

Стоимость памятника на данный момент составляет 70 тысяч леев ($15,6 тыс.). Расследованием похищения занимается прокуратура уезда Галац.

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