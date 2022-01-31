Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена поможет федеральным служащим, государственным и местным органам власти получить доступ к почти $1 трлн, который был выделен в рамках двухпартийного законопроекта по инфраструктуре, сообщает 31 января Associated Press.

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Старший советник Белого дома Митч Ландрие, курирующий расходы на инфраструктуру, объявил о публикации 461-страничной книги, в которой предоставлена подробная информация о том, как получить финансирование.

Ландрие назвал книгу настоящей дорожной картой, которая поможет добиться справедливого распределения средств, упростив для небольших городов, некоммерческих организаций и религиозных групп борьбу за деньги, доступ к которым обычно имеют только лоббисты.

Напомним, что законопроект выходит за рамки строительства дорог и мостов и включает такие инициативы, как широкополосный интернет, замена свинцовых водопроводных труб и подготовка к изменению климата.

Напомним, ранее Джо Байден заявил, что США впервые за 20 лет могут обогнать Китай по уровню инвестиций в инфраструктуру благодаря плану инфраструктурного развития на сумму до $1,2 трлн.

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