Констанца, Румыния, 31 января 2022, 20:44 — REGNUM В городе Констанца на юге Румынии на 61-м году жизни скончался известный румынский журналист и публицист Паул Пырву. Об этом 31 января сообщил бухарестский информационный портал HotNews.

Репортаж средств массовой информации
Репортаж средств массовой информации

Согласно официальной информации, смерть Пырву наступила «по естественным причинам». Ранее он был госпитализирован в одну из клиник с тяжелой формой коронавируса. Других деталей не сообщается.

Пырву известен своими публикациями, в которых он ставил под сомнение целесообразность расстрела бывшего лидера Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску и массовой гибели людей в ходе событий «Румынской революции» 1989 года.

В 1992 году журналист стал известен на всю страну после того, как тогдашний румынский президент Ион Илиеску обругал его в присутствии сотен иностранных журналистов нецензурной бранью за «несогласованные вопросы».

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