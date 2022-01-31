Констанца, Румыния, , 20:44 — REGNUM В городе Констанца на юге Румынии на 61-м году жизни скончался известный румынский журналист и публицист Паул Пырву. Об этом 31 января сообщил бухарестский информационный портал HotNews.

Репортаж средств массовой информации

Согласно официальной информации, смерть Пырву наступила «по естественным причинам». Ранее он был госпитализирован в одну из клиник с тяжелой формой коронавируса. Других деталей не сообщается.

Пырву известен своими публикациями, в которых он ставил под сомнение целесообразность расстрела бывшего лидера Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску и массовой гибели людей в ходе событий «Румынской революции» 1989 года.

В 1992 году журналист стал известен на всю страну после того, как тогдашний румынский президент Ион Илиеску обругал его в присутствии сотен иностранных журналистов нецензурной бранью за «несогласованные вопросы».

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