Ливерпуль, Великобритания, , 20:40 — REGNUM Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Эвертон» и лондонский «Тоттенхэм» полностью согласовали трансфер 25-летнего английского атакующего полузащитника Деле Алли.

Деле Алли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также сообщается, что в ближайшие несколько часов Алли пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта.

За «Тоттенхэм» Деле Алли выступал в период со 2 февраля 2015 года после перехода из «Милтон-Кинс Донс» за 6,63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне «Тоттенхэм» принял участие в восемнадцати матчах за «шпор» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» объявил о назначении экс-наставника лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера основной команды.