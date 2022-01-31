Лондон, , 20:40 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон опять отказался уходить в отставку на фоне скандала вокруг его вечеринок, проводившихся в правительственной резиденции во время общенационального локдауна.

Борис Джонсон Number 10

По его словам, выводы о необходимости его отставки преждевременны.

«Я извинялся несколько раз, но так же я должен заявить, что необходимо дождаться результатов расследования полиции, прежде чем делать преждевременные выводы», — ответил Джонсон на призыв лидеров оппозиции подать в отставку и уйти с должности премьер-министра.

При этом он заявил, что понимает настроения граждан относительно происходивших на Даунинг-стрит нарушений карантинных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ответ на аналогичные призывы к отставке Джонсон заявил, что на фоне «российской агрессии» против Украины это несвоевременно.

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