Лондон, 31 января, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Британии Борис Джонсон опять отказался уходить в отставку на фоне скандала вокруг его вечеринок, проводившихся в правительственной резиденции во время общенационального локдауна.

Number 10 Борис Джонсон

По его словам, выводы о необходимости его отставки преждевременны.

«Я извинялся несколько раз, но так же я должен заявить, что необходимо дождаться результатов расследования полиции, прежде чем делать преждевременные выводы», — ответил Джонсон на призыв лидеров оппозиции подать в отставку и уйти с должности премьер-министра.

При этом он заявил, что понимает настроения граждан относительно происходивших на Даунинг-стрит нарушений карантинных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ответ на аналогичные призывы к отставке Джонсон заявил, что на фоне «российской агрессии» против Украины это несвоевременно.