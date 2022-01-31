Берлин, , 23:47 — REGNUM Правоохранительные органы Германии совместно с таможенной службой страны ликвидировали банду наркоторговцев в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 31 января.

Полиция Германии

По данным прокуратуры Кёльна и таможни Эссена, в ходе нескольких операций были арестованы четверо мужчин и конфискованы наркотики на общую сумму свыше 1,4 миллиона евро. Полиция страны с лета 2021 года расследовала действия группы из семи человек, подозреваемых в торговле наркотиками и огнестрельным оружием.

Следователи выследили подозреваемых, получив зашифрованные данные с мобильных телефонов. Утверждается, что обвиняемые в возрасте от 22 до 31 года доставляли наркотики на территорию Германии из различных европейских стран и затем перепродавали их в районе Большого Кельна.

20 января следователи таможни смогли обнаружить и задержать грузовик, перевозивший наркотики в особо крупном размере. По словам официальных лиц, представителям таможенной службы удалось изъять 130 килограммов марихуаны, спрятанных в двойном полу грузовика, и 20 килограммов гашиша в кабине водителя.