Берлин, 31 января, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Германия получила помощь от США в её усилиях по борьбе с мессенджером Telegram. Американская компания Apple, размещающая приложение Telegram для iOS в своём магазине App Store, предоставила властям ФРГ фактический адрес разработчика, сообщает 31 января издание Spiegel.

Telegram

Правительство Германии ранее требовало от руководства Telegram принятия решительных мер против разжигания ненависти с помощью сервиса. Однако немецким властям трудно добраться до компании Павла Дурова, которая в настоящее время базируется в Дубае. Сообщалось также, что Telegram не отреагировал на два штрафных предупреждения от немецких властей, объявленных в апреле 2021 года.

Издание отмечает, что остаётся неясным, какой именно адрес Apple сообщила министерству внутренних дел Германии. Кроме этого, неизвестно, начнёт ли компания начнет сотрудничать с немецким правительством после установления прямых контактов.