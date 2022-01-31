Минеральные Воды, Ставропольский край, , 20:37 — REGNUM В Ставропольском крае погиб техник, обслуживавший самолеты. Его придавил самолет, у которого сломалась стойка шасси, пишет РЕН ТВ. Погибший был 39-летним специалистом из Москвы, командированным в аэропорт Минводы.

Международный аэропорт Минеральные Воды Mvairport.ru

По данным телекомпании, во время проведения технических работ было допущено нарушение техники безопасности, в результате чего «у Boeing сложилась стойка шасси и самолет придавил техника».

Официальной информации, проливающей свет на инцидент пока нет. В то же время портал «Победа 26» сообщил, что в пресс-службе аэропорта Минеральных Вод уточнили, что трагедия произошла не в самой воздушной гавани, а на ремонтном заводе. Есть также информация, что самолет на время проверки инцидента и технического состояния отстранили от полетов.