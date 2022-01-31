Берлин, 31 января, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Daimler официально прощается со своим названием, с 1 февраля компания будет называться Mercedes-Benz Group. Об этом сообщает 31 января агентство Mehr News.

Mercedes-Benz

Издание напоминает, что в 1900 году швабская компания Daimler-Motoren-Werke решила предложить свою новейшую на тот момент модель под названием Mercedes — в честь дочери делового партнера. Марка со звездой стала известна во всем мире, однако сам производитель автомобилей до сих пор упоминался как Daimler.

Решением о смене наименования генеральный директорОла Келлениусзавершает далеко идущую корпоративную реструктуризацию, которая началась в конце 2021 года с выделения грузового бизнеса из Daimler Truck. С тех пор существуют две отдельные компании, обе из которых торгуются на бирже.

На минувшей неделе Келлениус заявил, что в качестве названия компании следует использовать традиционный бренд со звездой, чтобы сделать производителя более привлекательным и известным.

«Мы видим, что внимание к Mercedes возросло за последние 12−18 месяцев. В связи с этим текущая заявленная цель — сделать Mercedes-Benz люксовым брендом», — отметил руководитель компании.

В 2021 году американская консалтинговая фирма Interbrand оценила бренд Mercedes-Benz чуть менее чем в 51 миллиард долларов. В обзоре только японский конкурент Toyota продемонстрировал более высокие результаты среди международных производителей автомобилей.