Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Сектор видеоигр в 2022 году стремится к новому рекорду в $150 млрд, который будет достигнут благодаря сделкам, финансированию и IPO, согласно данным инвестиционно-банковской компании Drake Star Partners, сообщает 31 января Reuters.

The Game Awards 2020 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Только за первые несколько недель 2022 года Microsoft за $70 млрд приобрела Activision Blizzard, а Take-Two Interactive предложила $11 млрд за Zynga. Благодаря этим покупкам общая стоимость сделок с начала года уже приблизилась к $85 млрд.

Отметим, что пандемия и карантинные меры дали второе дыхание эре мобильных игр. Индустрия также пытается привлечь новые источники дохода, размывая границы между компаниями, занимающимися компьютерными и мобильными играми.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Бенджамину Роберту Саймону, известному в сети под ником Ruben Sim, который много лет создавал скандальный контент в Roblox, суд США навсегда запретил пользоваться игровой платформой.

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