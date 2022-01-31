Прага, , 20:33 — REGNUM Прекратить спекулировать на украинской теме, использовать Украину против России призвал чешский эксперт в области безопасности Давид Богбот в интервью Parlamentní Listy.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он пояснил, что считает для Запада важными отношения с Россией. Отметив, что сейчас Европа показывает свою слабость и что это плохо сказывается на отношениях с Москвой, Богбот признал: правда сейчас за Россией.

Поясняя свою позицию, эксперт отметил, что заявление Москвы о том, что Украина в НАТО представляет собой стратегический риск для России, не лишено логики.

Более того, сама Россия превратилась за последние годы в «великую державу с сильной и обученной армией, ядерным оружием, огромными ресурсами и большими амбициями».

В этой связи возникает вопрос, что выгоднее для Запада. «США и НАТО должны отказаться от намерения присоединить Украину к НАТО», — добавил Богбот.

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