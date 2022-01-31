Москва, , 20:30 — REGNUM Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров две фирмы, занимавшиеся внутренним туризмом, за систематическое нарушение ими прав клиентов. Об этом сообщает 31 января пресс-служба федерального агентства.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

Речь идёт о туристических фирмах, работавших под брендами «Регион» и «Визит Карелия».

«Клиенты этих турфирм обратились в Ростуризм с жалобами, что заплатили за туристический продукт, но услуга им так и не была оказана. Благодаря решению Ростуризма туристы получили право обратиться за выплатами в страховые компании», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по туроператору «Регион» из реестра исключены два юридических лица — ООО «Туроператор Регион Поволжье» и ООО «Туроператор Регион — Юг», по второму туроператору из реестра исключено ООО «Визит Карелия».

В Ростуризме выяснили, туроператор «Регион» испытывает финансовые и организационные трудности из-за смерти генерального директора, который также являлся учредителем компании. Сумма открытых исполнительных производств компании превышает 1,1 миллиона рублей.

В свою очередь, представители туроператора «Визит Карелия» не ответили на запросы Ростуризма по жалобам туристов. При этом в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что компания по адресу регистрации отсутствует, а её банковские счета заблокированы. Общая сумма открытых исполнительных производств компании превышает миллион рублей, сообщили в федеральном агентстве.

«Компания начала осуществлять свою деятельность уже после начала пандемии, то есть в отличие от других туроператоров, она не могла иметь «доковидных» обязательств. В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм готовит обращение в правоохранительные органы», — добавили в пресс-службе.

Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, ситуация с указанными компаниями «лишний раз демонстрирует, что проблемы с финансовым обеспечением актуальны не только для выездного, но и для внутреннего рынка».

«Соответствующие предложения нами сформулированы в проекте нового федерального закона о туризме, который сейчас проходит общественное обсуждение. Нам важно, чтобы права туриста были защищены вне зависимости от того, путешествует он за пределами страны, или внутри неё», — отметила она.