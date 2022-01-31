Лондон, 31 января, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Трансфер 32-летнего форварда лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерика Обамеянга в каталонскую «Барселону» на правах аренды сорвался из-за того, что стороны не смогли договориться о распределении зарплаты игрока. Об этом 31 января сообщило издание The Athletic.

Arsenal.com Пьер-Эмерик Обамеянг

В текущем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в четырнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячам и одной результативной передачей. В матче Кубка Англии с «Вест Бромвичем» Обамеянг записал на свой счет 4 (3+1) очка по системе гол+пас.

Ранее сообщалось, что Обамеянг уже прибыл в Испанию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Барселону».

За «Арсенал» габонец выступает с 31 января 2018 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 63,75 миллиона евро. Текущее соглашение Обамеянга с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2023 года.