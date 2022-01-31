Приштина, Сербия, 31 января, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Правительство Косово 31 января одобрило программу экономических реформ на период с 2022 по 2024 годы и инициативу о ведении переговоров по проекту «Финансирование развивающих политик по государственным финансам и устойчивому росту» с международной ассоциацией по развитию.

Vetevendosje.org Памятник Скандербегу, Приштина

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, одобренная программа будет представлена парламенту Косово и офису связи Европейской комиссии в Косово.

Программу составило министерство финансов, труда и переводов Косово в сотрудничестве с офисом стратегического планирования при офисе премьер-министра и координаторами политики из других министерств.

Программа предполагает меры по поддержке экономики после пандемии, реформу налоговой политики с целью добиться роста капитальных инвестиций и наращивания фондов, выделенных на приоритетные направления развития, а также серию приоритетных структурных реформ, которые должны «устранить основные препятствия для экономического роста и поддержать развитие экономических секторов и их конкурентоспособности».