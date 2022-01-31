Гудермес, Чечня, , 20:22 — REGNUM В одном из частных домовладений в чеченском городе Гудермесе обнаружены тела двоих погибших — мужчины и женщины. Предположительно их смерть наступила от отравления угарным газом. По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили 21 января в пресс-службе ведомства.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вечером 29 января 2022 года в частном домовладении обнаружены тела супругов, которые скончались от отравления угарным газом. По предварительным данным экспертов, отравление угарным газом произошло в результате неисправности газовой печи», — говорится в сообщении СК по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии 28 января отравились неизвестным веществом пятеро малолетних детей в возрасте от трех до десяти лет. Их госпитализировали. Предварительно установлено, что отравление произошло из-за угарного газа.

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