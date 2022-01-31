Берлин, 31 января, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Объём авиаперевозок в Германии в 2021 году оказался намного выше, чем годом ранее, однако спрос на внутренние рейсы оставался низким. Об этом сообщает 31 января Deutsche Welle.

Svopi.ru Самолёт

По данным Федерального статистического управления (Destatis), за 2021 год аэропорты Германии обслужили около 73,6 миллиона пассажиров.

И все же показатель оказался на 67,6% ниже рекордного показателя 2019 года, когда через немецкие аэропорты прошло около 226,7 миллиона пассажиров.

По данным Destatis, пандемические ограничения оказали неоднозначное воздействие на воздушное сообщение. Внутренние авиаперевозки сократились на 19,3% по сравнению с 2020 годом и составили лишь одну пятую от показателей, наблюдавшихся в 2019 году до введения ограничений на передвижение.

Воздушные сообщения с другими странами, наоборот, увеличились на 32,6% до 68,8 миллиона пассажиров.