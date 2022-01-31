Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис во время беспорядков 6 января 2021 года проехала в нескольких метрах от бомбы, заложенной у штаб-квартиры Демократического национального комитета. Также известно, что Харрис находилась внутри штаб-квартиры в течение почти двух часов, прежде чем бомба была обнаружена, сообщает 31 января CNN.

Камала Харрис Gage Skidmore

Данная информация ранее не сообщалась.

Издание отмечает, что новые данные указывают, как слабо обеспечивалась безопасность 6 января, когда правоохранительные органы пытались отреагировать на несколько крупных протестов, защитить политиков и остановить десятки тысяч протестующих, которые атаковали Капитолий.

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания президентом в 2024 году он помилует людей, обвиненных в уголовных преступлениях за участие в протестах на Капитолийском холме 6 января.

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