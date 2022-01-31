CNN: Камала Харрис 6 января находилась в нескольких метрах от бомбы
Вашингтон, 31 января, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис во время беспорядков 6 января 2021 года проехала в нескольких метрах от бомбы, заложенной у штаб-квартиры Демократического национального комитета. Также известно, что Харрис находилась внутри штаб-квартиры в течение почти двух часов, прежде чем бомба была обнаружена, сообщает 31 января CNN.
Данная информация ранее не сообщалась.
Издание отмечает, что новые данные указывают, как слабо обеспечивалась безопасность 6 января, когда правоохранительные органы пытались отреагировать на несколько крупных протестов, защитить политиков и остановить десятки тысяч протестующих, которые атаковали Капитолий.
Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания президентом в 2024 году он помилует людей, обвиненных в уголовных преступлениях за участие в протестах на Капитолийском холме 6 января.