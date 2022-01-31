Берлин, , 20:54 — REGNUM Двое полицейских были застрелены в округе Кусель на западе Германии при попытке остановить автомобиль для проверки. Об этом сообщает 31 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Полиция Германии

«У полиции не было никаких реальных зацепок после того, как были обнаружены мёртвыми два офицера. Виновные скрылись в неизвестном направлении», — говорится в заявлении местной полиции.

Отмечается, что в настоящее время следователи собирают улики на месте происшествия. Принимаются меры по розыску подозреваемых, по меньшей мере один из которых может быть вооружён.