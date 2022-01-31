31 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что украинский фигурист Иван Шмуратко после тренировки на Олимпиаде в Пекине отвечал на английском языке на вопросы, которые были заданы на русском языке российскими журналистами.

Мирослава Романенко, , 21:01 — REGNUM Украинский фигурист Иван Шмуратко после тренировки на Олимпиаде в Пекине отвечал на английском языке на вопросы, которые были заданы на русском языке российскими журналистами.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю всё, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа — на льду», — передает слова украинского олимпийца «РИА Новости Спорт».

Иван Шмуратко на юношеских Олимпийских играх 2016. Clement Bucco-Lechat

Новость обсудили на странице информационного агентства «Первый независимый» в социальной сети Facebook, а также на страницах издания «Таймер Одесса» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» и на телеграм-канале «Таймер Одесса».

«Спорт — это спорт, а не этот бред», — отреагировал Евгений Ц.

«Язык хозяев», — добавила Наташа Д.

«Пусть хоть медаль завоюет какую-нибудь, умник», — написал Иван Егорович О.

«Очередной идиотизм. До чего дошли в «ненависти», — не выдержала Татьяна Н.

«Ну не выучил хлопець (парень — М .Р.) мирового языка! Не смейтесь над ним, просто пожалейте», — с сарказмом отреагировал Андрей Б.

«Ну и у его бабушки уменьшилась коммуналка? А языки, господа «патриоты», учить надо», — отметила Людмила Б.

«Вот вам и новое поколение «патриотов», — задумался Александр Г.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дурдом выехал на Олимпиаду», — пошутила Ludmila C.

«Считаем медали… Батька Бандера вам в помощь…» — с сарказмом пишет «Марк Аврелий».

«Запретили разговаривать на русском языке. Совершенно официально. И даже не скрывают этого…» — добавил Сергей Г.

«Как им ещё не запретили понимать русский? Это, наверно, на следующей Олимпиаде уже», — написал Кузьма К.

«Молодец… Какой послушный мальчик», — смеется Владимир К.

«А с мамой на каком говорит? На аглицком?» — иронизирует Сергей Н.

«Запугали бедняжек», — добавил Pavel P.

«Демократия и свобода слова… Расскажите нам ещё про европейские ценности», — отреагировал Antant.

Демократия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Поприветствуем нового героя Украины… [По-любому] медальку дадут», — с сарказмом отметил «Преподобный Евгений».

«Посмотрим, какое место этот патриот займет», — пишет Игорь.

«Но до конца не зашифровался: понимал вопросы, заданные на русском», — подчеркнула Olga.

«Так поставили в такие рамки, теперь попробуй заговорить на… [языке «агрессора»]», — написал Nick Dark.

«Не на языке «агрессора», а на одном из двух основных языков Украины. Родном языке 40% граждан», — поправил его (Nick Dark) Олег Н.

«Английский выучил, готовит лыжи за границу, — настоящий… [патриот]», — с сарказмом отреагировал Лаврентий.

«Когда эти идиоты прикажут таким, как он, не только говорить, но и думать на другом языке, он тоже исполнит», — добавил «А».

»Жесть! Думать хоть на русском пока можно?» — поинтересовалась Irina.

«Свобода по-украински. То ли ещё будет!» — пишет Инесса И.

«Так иначе вы (вероятно, обращение к русскоязычным жителям Украины — М .Р.) его затравите. Пусть хоть на английском отвечает, чем на… мове. А парню просто хочется поспокойней жить. Просто и спокойно», — подытожил Валерий В.

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