Скопье, , 20:06 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии Фатмир Бютючи, министр труда и социальной политики Северной Македонии Йована Тренчевска, министр информационного общества и администрации Северной Македонии Адмирим Алити и советник премьер-министра Северной Македонии Милан Живкович 31 января провели рабочую встречу с главой лиги профсоюзов Северной Македонии Дарко Димовски.

Размер Цитата м/ф «Шрек». реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик обсудили требование лиги о росте минимальной заработной платы в Северной Македонии.

После встречи Бютючи выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что правительство открыто к социальному партнерству и назначило на 2 февраля заседание экономико-социального совета, посвященного обсуждению минимального размера заработной платы.

Бютючи и Алити подчеркнули, что минимальная заработная плата продолжит расти и что ее размер будет согласовываться между тремя заинтересованными сторонами — государством, работодателями и рабочими.

Напомним, ранее правительство Северной Македонии утвердило решение об объявлении воскресенья нерабочим днем и заморозило цены на основные продукты потребительской корзины на февраль.

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