Москва, 31 января, 2022, 19:59 — ИА Регнум. 31 января глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном трансфере 22-летнего центрального защитника Карлоса Куэсты, выступающего за бельгийский «Генк».

Krcgenk.be Игроки «Генк»

«"Спартак» не интересуется Карлосом Куэстой», — цитирует Зеленова издание Sport24.

В текущем сезоне Карлос Куэста принял участие в семнадцати матчах за «Генк» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.

За «Генк» колумбиец выступает с 3 июля 2019 года после перехода из «Атлетико Насьонала» за 3,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.