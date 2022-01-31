Эксперт сделал прогноз о развитии пятой волны коронавируса в Костроме
Кострома, 31 января, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Пятая волна коронавируса в Костромской области может достигнуть «пика» и пойти на спад через 2−3 недели. Такой прогноз в ходе интервью, организованного Центром управления региона сделала главный врач центра специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями Костромской области Кира Дякина.
Также инфекционист предположила, что после «Омикрона» пандемия закончится, и коронавирус перейдёт в разряд сезонных заболеваний — таких, как грипп или ОРВИ.
Как ранее писало ИА REGNUM, текущая волна COVID-19 характеризуется высокими значениями по заражениям. Новый штамм заразнее «Дельты» от 4 до 7 раз. Эти наблюдения подтверждаются и на примере Костромской области, максимальные значения по заболеваемости в которой фиксируются на протяжении недели. С начала января суточное количество инфицированных возросло с 30−40 до 391 в сутки.