Кострома, 31 января, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Пятая волна коронавируса в Костромской области может достигнуть «пика» и пойти на спад через 2−3 недели. Такой прогноз в ходе интервью, организованного Центром управления региона сделала главный врач центра специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями Костромской области Кира Дякина.

Кира Дякина

«Пока мы движемся со стабильным ростом. Думаю, что в течение 2−3 недель этот подъем будет стабильно продолжаться. Потом мы, возможно, достигнем стабилизации и пойдем на спад», — сказала врач.

Также инфекционист предположила, что после «Омикрона» пандемия закончится, и коронавирус перейдёт в разряд сезонных заболеваний — таких, как грипп или ОРВИ.

«С большой вероятностью эта волна переберёт все население, что приведёт к развитию коллективного иммунитета. Затем мы заметим некоторое снижение, и, скорее всего, коронавирус перейдёт в сезонный сценарий. Но элемент неожиданности есть всегда, мы не можем исключать появления новых штаммов», — добавила Дякина.

Как ранее писало ИА REGNUM, текущая волна COVID-19 характеризуется высокими значениями по заражениям. Новый штамм заразнее «Дельты» от 4 до 7 раз. Эти наблюдения подтверждаются и на примере Костромской области, максимальные значения по заболеваемости в которой фиксируются на протяжении недели. С начала января суточное количество инфицированных возросло с 30−40 до 391 в сутки.