Москва, , 19:56 — REGNUM Объём денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России по состоянию на 1 января 2022 года составил 66 трлн 252 млрд рублей. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Деньги (сс) CWitte

На 1 декабря 2021 года объём денежной массы в стране составлял 62 трлн 313 млрд рублей. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 3 трлн 939 млрд рублей, или на 6,3%.

В годовом выражении темпы роста денежной массы в России ускорился с 11% на 1 декабря до 13% на 1 мая.