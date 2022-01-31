В США несколько университетов получили сообщения об угрозе взрыва
Вашингтон, 31 января, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Несколько американских колледжей и университетов, в которых исторически преобладает количество учеников-афроамериканцев, получили сообщения об угрозе взрыва, сообщает 31 января Reuters.
Угрозы получили Государственный университет Олбани в Джорджии, Южный университет и колледж A&M в Луизиане, Университет Говарда в Вашингтоне и Государственный университет Боуи в Мэриленде. Учебные заведения предоставили студентам убежища и отменили занятия на весь день.
«В связи с чрезвычайной ситуацией на кампусе, занятия будут проводиться в режиме онлайн. Лицам, находящимся на кампусе, следует укрыться до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на сайте Университета штата Боуи.
Напомним, что это уже второй случай в этом месяце, когда колледжи и университеты столкнулись с подобными угрозами. В данный момент ведется расследование.