Вашингтон, 31 января, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Несколько американских колледжей и университетов, в которых исторически преобладает количество учеников-афроамериканцев, получили сообщения об угрозе взрыва, сообщает 31 января Reuters.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1963. США. Великобритания На атомной бомбе

Угрозы получили Государственный университет Олбани в Джорджии, Южный университет и колледж A&M в Луизиане, Университет Говарда в Вашингтоне и Государственный университет Боуи в Мэриленде. Учебные заведения предоставили студентам убежища и отменили занятия на весь день.

«В связи с чрезвычайной ситуацией на кампусе, занятия будут проводиться в режиме онлайн. Лицам, находящимся на кампусе, следует укрыться до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на сайте Университета штата Боуи.

Напомним, что это уже второй случай в этом месяце, когда колледжи и университеты столкнулись с подобными угрозами. В данный момент ведется расследование.