Бишкек, , 19:48 — REGNUM Начиная с 2013 года, сельхозпроизводителям Киргизии предоставили свыше 47 млрд сомов (более 42 млрд 938 млн рублей по текущему курсу) в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства». Об этом заявил замглавы Минсельхоза Нурдин Алишеров на пресс-конференции.

Киргизия Mr. Theklan

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По его словам, за эти годы льготным кредитованием смогли воспользоваться более 110 тысяч киргизстанских фермеров, аграриев и предпринимателей, занимающихся переработкой сельхозпродукции.

Заместитель министра также отметил, что проект «Финансирование сельского хозяйства — 10» предусматривает выделение в 2022 году займов на облегчённых условиях на общую сумму от 4 млрд до 5 млрд сомов (от 3 млрд 654 млн до 4 млрд 567 млн рублей).

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