Москва, 31 января, 2022, 19:48 — ИА Регнум. 22-летний центральный полузащитник московского ЦСКА и молодежной сборной Норвегии Эмиль Бохинен проведет остаток сезона в итальянском клубе «Салернитана» на правах аренды. Об этом сообщили на официальном сайте «красно-синих».

ЦСКА

Также сообщается, что в арендном соглашение предусмотрена опция выкупа Бохинена итальянским клубом.

Эмиль Бохинен перешел в ЦСКА 15 февраля 2021 года из «Стабека» за 1,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость норвежского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Бохинен принял участие в десяти матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота липецкого «Металлурга» и самарских «Крыльев Советов».