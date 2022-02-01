1 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Погожев, , 04:49 — REGNUM 4 года жильцы аварийного дома в Ставрополе не спят по ночам и держат собранный пакет документов всегда под рукой. В 2018 году многоквартирный дом с малогабаритными комнатами по улице Бруснева, 6 признали аварийным. Но люди вынуждены дальше проживать в своих комнатах, рискуя оказаться под завалами.

Аварийный многоквартирный дом (бывшее общежитие завода «Автоприцепы») г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Аварийный многоквартирный дом (бывшее общежитие завода «Автоприцепы») г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Аварийный многоквартирный дом (бывшее общежитие завода «Автоприцепы») г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Стена аварийного дома после обрушения и частичного ремонта Александр Погожев © ИА REGNUM Стена аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Основание аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Аварийный многоквартирный дом (бывшее общежитие завода «Автоприцепы») г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Здание бывшего общежития завода «Автоприцепы» было построено для рабочих на первое время. Промышленный район только начали застраивать пятиэтажными «хрущевками» и панельными высотками, а рабочие заводов уже нуждались в жилье. Так в одном квартале появилось три общежития. Но меньше всего повезло «шестой общаге». Построенная тяп-ляп, она и не была рассчитана на долгий срок эксплуатации. Жильцы верили, что они заселились в комнаты временно и скоро получат новые квартиры. Но заводы остановились, квартиры выдавать перестали, а люди оставили надежду на переезд и стали обживаться в общежитии. Многие приватизировали комнаты, часть помещений сдавалась по социальному найму для нуждающихся семей.

Аварийный многоквартирный дом (бывшее общежитие завода «Автоприцепы») г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Окно аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM Жительница аварийного дома выглядывает из окна Александр Погожев © ИА REGNUM

Житель аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Кому-то удалось продать комнату, добавить средства и покинуть ненавистную общагу, другие тратили материнский капитал, чтобы приобрести хоть такой угол. К 2014 году, когда все коммуникации уже были изношены, стали выпадать кирпичи и сыпаться стены, стало понятно, что дом может в одночасье стать братской могилой для жильцов.

Лестничный пролет в аварийном многоквартирном доме Александр Погожев © ИА REGNUM

Коридор в аварийном доме Александр Погожев © ИА REGNUM

Коридор в аварийном доме Александр Погожев © ИА REGNUM

Проводка на стенах аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Житель аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Жильцы аварийного многоквартирного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Старшая дома Анжела Аракелова совместно с жильцами, беспокоясь о своей судьбе, обратились в администрацию. В администрации предложили сделать капитальный ремонт и тем самым решить вопрос. Но жильцам идея показалась абсурдной, дом изначально был построен с техническими нарушениями, многие годы несущие стены разрушались, плиты расходились. Начались судебные тяжбы. Все это время суды выносили решения в пользу жильцов многострадального дома, и наконец дом признали аварийным.

Анжела Аракелова, старшая аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Анжела Аракелова показывает фотографию укрепленной стены после обрушения Александр Погожев © ИА REGNUM

Кухня в аварийном доме Александр Погожев © ИА REGNUM

Кухонный уголок в аварийном доме Александр Погожев © ИА REGNUM

Кухня в аварийном доме Александр Погожев © ИА REGNUM

Бесконечный поток воды из старого крана в аварийном доме Александр Погожев © ИА REGNUM

Таракан на кухне в аварийном доме Александр Погожев © ИА REGNUM Стена на кухне аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Просьба соблюдать тишину Александр Погожев © ИА REGNUM

Рисунки на стенах в коридоре аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

К этому времени дом опустел на две трети. Остались лишь те, кому вообще некуда идти. Жильцы жалуются, что дети часто болеют из-за сквозняков, пыли и сырости. Жильцам комнат, арендованных по социальному найму, предлагают переехать из аварийного дома в равноценные жилища. Но люди уверяют, что эти комнаты порой еще с более худшими условиями. Так семья пенсионерки Елены Буяновой оказалась заложником ситуации. Из аварийного жилья ее, дочь и двух несовершеннолетних внучек выселили по решению суда. Взамен администрация предоставила им другую комнату — 19,4 квадратного метра, но уже не на третьем этаже, а на пятом. Дом тоже ветхий, в комнатах на стенах сырые потеки, плесень. Состояние жилья еще хуже, чем в аварийном доме. Семья переезжать отказалась и не получила ключ от другой комнаты. За это суд оштрафовал троих членов семьи на пятнадцать тысяч рублей.

«Причем, переселяя семью, суд не учитывал наличие двоих малолетних детей», — говорит Елена Буянова.

Жительница с внучкой в комнате, арендованной по социальному договору Александр Погожев © ИА REGNUM

Жительница аврийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Жительница с внучкой в коридоре аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Ребенок играет с клубком шерсти Александр Погожев © ИА REGNUM

Фотографии альтернативной квартиры для переселения Александр Погожев © ИА REGNUM

Фотографии альтернативной квартиры для переселения. Пенсионерка показывает фотографии стен с плесенью Александр Погожев © ИА REGNUM Фотографии альтернативной квартиры для переселения. Пенсионерка показывает фотографии стен с плесенью Александр Погожев © ИА REGNUM

Постановление суда о переселении жильцов аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Собственница в аварийном многоквартирном доме Александр Погожев © ИА REGNUM

Основной проблемой жильцы считают факт, что администрация города не желает выделять нужные средства для расселения. Хотя в мэрии людям предложили компенсацию пятьсот тысяч рублей, собственники от нее отказались. Все эти годы за коммунальные услуги жильцы платили, как в новых хороших квартирах с собственным санузлом и кухней. Хотя бы только поэтому они хотят получить компенсацию в размере полутора миллионов рублей, чтобы можно было купить однокомнатную квартиру с удобствами, пусть без ремонта и мебели.

Общая уборная в аварийном многоквартирном доме Александр Погожев © ИА REGNUM

Душевая комната в аварийном многоквартирном доме Александр Погожев © ИА REGNUM

Душевая комната в аварийном многоквартирном доме Александр Погожев © ИА REGNUM

Опечатанная душевая после обрушения стены в аварийном доме Александр Погожев © ИА REGNUM

Битые окна аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM Битые окна аварийного дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Соседний дом после капитального ремонта Александр Погожев © ИА REGNUM

Старшая дома Анжела Аракелова уже выиграла 21 суд. Последний раз администрации присудили выплатить жильцам по одному миллиону двести тысяч рублей. Но жильцы рассчитывают оспорить это решение в суде высшей инстанции, потому что считают, что за эти деньги себе купить ничего не смогут. Так и живут — идти некуда, а оставаться опасно.

Аварийный дом постепенно пустеет Александр Погожев © ИА REGNUM