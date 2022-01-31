Москва, , 19:57 — REGNUM В настоящее время мировой сообщество всерьез опасается очередного вторжения России в Украину. Мировые СМИ всерьез пишут о готовящемся российском вторжении, однако 31 января на сайте шведского телеканала SVT появилась статья под авторством иностранного корреспондента Карла Фрида Клеберга, в которой он утверждал, что намерения Кремля в отношении западного соседа не так однозначны.

Кремль Татьяна Чеп

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«Наверное, не было ни одного военного конфликта, который велся только бы с помощью мечей или пушек. Существуют веские причины, по которым прусский военный теоретик Карл фон Клаузевиц говорил, что «война есть не что иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств», — написал журналист.

«С другой стороны, война в наше время стала во многом более расплывчатой концепцией. Развитие привело к появлению термина «гибридная война»… Эта концепция в западных странах стала тесно ассоциироваться с действиями России. Но когда почти десять лет назад российские военные придали ей большое значение, они на самом деле описали то, что, как они думали, исповедует сам Запад», — говорится в статье.

Более того, Клеберг отмечает, что полномасштабное вторжение «было бы чрезвычайно ресурсоемким, непрактичным, если не невозможным, кровавым и вообще плохим предприятием даже с точки зрения Кремля».

«Вместо этого, заплатив гораздо более низкую цену, Москва может дестабилизировать Украину различными способами, не требующими массовой оккупации. Надежда состоит в том, чтобы заставить Украину делать то, что заблагорассудится Москве, или, по крайней мере, сделать Украину слабой и невозможной для полного управления. Первое — это скорее то, чего хочет Россия, а второе — то, что ей доставит удовольствие», — заключил журналист.

Напомним, российские официальные лица не раз заявляли, что никакого военного вторжения в Украину не планируется, в то время как Киев, Брюссель и Вашингтон утверждали обратное.

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