Тюмень, 31 января, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В Тюменской области численность подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в исправительных учреждениях региона, снизилась на 8%. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСИН.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». реж. Александр Серый. 1971. СССР Заключённые

Численность содержащихся в исправительных учреждениях области составила на 1 января 2022 года 6964 человека. На 3,5% снизилось количество осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

В связи с востребованностью наказания в виде принудительных работ в конце 2021 года был открыт изолированный участок, функционирующий как исправительный центр при ИК-1 УФСИН России по Тюменской области на 53 человека.