Архангельск, 31 января, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В Архангельске из-за анонимных сообщений о минировании эвакуировали здания двух крупных торговых центров, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Megalesius Эвакуация

По данным ведомства, в числе заминированных оказались ТЦ «Макси» на Ленинградском проспекте и ТЦ «Европарк» на Троицком.

В настоящее время здания оцеплены, торговые центры обследуют специалисты экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января школьников Архангельска отправили на «дистант» из-за угрозы взрывов — неизвестный сообщил о заложенных бомбах в ряде учебных заведений.