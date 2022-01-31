Скопье, , 19:59 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 31 января выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что министерства иностранных дел Северной Македонии и Болгарии в настоящий момент находятся в фазе подготовки рабочих документов. В случае, если стороны придут к какому-то решению двусторонних конфликтов, об этом будет сообщено в соответствии с Конституцией и законами страны.

Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии Sdsm.org.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул, что стороны сумели согласовать новый подход к диалогу, что придало ему новую динамику. Новый подход заключается в обсуждении «реальных тем», что демонстрирует название рабочих групп — по экономике, инфраструктуре, образованию, евроинтеграции и культуре.

Политик особо отметил, что возлагает большие надежды на комиссию по историческим вопросам, поскольку она состоит из профессиональных историков и пользуется собственной методологией. Политик выразил надежду на то, что в ближайшие полгода комиссия добьется ощутимых результатов. По его словам, члены комиссии дали ему соответствующие заверения.

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