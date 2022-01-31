Сыктывкар, , 19:19 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба избран на пост главы республиканского отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба отделения.

Владимир Уйба Fmba.gov.ru

Насущной задачей для партии в Коми Уйба назвал укрепление первично звена партии.

«Сегодня мы точно на первичке не дорабатываем. Если эта работа нами не забыта, то точно не имеет того уровня общения и насыщения материалом, а потом ‑ и делами. Работа с первичкой — это работа, которой надо будет заниматься, в том числе заниматься обучением актив», — сказал он.

По словам чиновника, цель его программы — улучшение качества жизни населения, в том числе через повышение материального благосостояния, через создание рабочих мест и реализацию новых инфраструктурных проектов.

«Но самое важное — доносить до людей то, что мы планируем, что делаем и чего достигли, — заключил он. — Считаю, что готов к работе секретарем и иду на эту должность служить».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января глава Коми отправил в отставку республиканское правительство и заявил, что его новый состав будет сформирован из местных кадров.