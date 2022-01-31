Сыктывкар, 31 января 2022, 19:19 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба избран на пост главы республиканского отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба отделения.
Насущной задачей для партии в Коми Уйба назвал укрепление первично звена партии.
По словам чиновника, цель его программы — улучшение качества жизни населения, в том числе через повышение материального благосостояния, через создание рабочих мест и реализацию новых инфраструктурных проектов.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 января глава Коми отправил в отставку республиканское правительство и заявил, что его новый состав будет сформирован из местных кадров.